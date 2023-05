Hanno riaperto oggi al pubblico completamente rinnovati i due Centri per l’impiego di Albenga e Ventimiglia. Alla presenza del presidente della Regione e dell’assessore regionale all’Occupazione e alle Politiche attive del Lavoro, sono state inaugurati i nuovi locali nelle sedi di Regione Bagnoli 39 ad Albenga e di via Nino Lamboglia 13 a Ventimiglia.

L’implementazione del nuovo layout dei due Centri per l’Impiego è parte del Piano Regionale di Potenziamento dei C.P.I. destinato al rafforzamento dei servizi per l’impiego, e si va ad aggiungere a quello di Chiavari nel Levante ligure.

L’obiettivo è di fare sì che ogni sede in Liguria abbia i medesimi servizi, che saranno tutti identificabili con colori e percorsi definiti, grazie al restyling di grafica ambientale e tecnologico affrontato dal Settore Amministrazione Generale in collaborazione con il Settore Informatica e Liguria Digitale a partire dal 2021.

“Quello che vediamo oggi non è semplicemente un cambio look ma un completo rinnovo degli spazi, più accoglienti e funzionali oltre che potenziati dal punto di vista del personale impiegato – afferma il presidente della Regione Liguria – perché siano sempre più efficienti e anche utilizzabili in modo semplice e intuitivo dai cittadini. Questi due centri sono parte di quel programma di potenziamento dei Centri per l’Impiego che stiamo realizzando su tutto il territorio. La Liguria è tra la Regione che ha assunto più personale nei Centri per l’Impiego: 204 persone sulle 206 previste dai piani nazionali. E oggi, anche grazie a questo, stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi del programma GOL – Garanzia di occupabilità dei lavoratori, finanziato dal PNRR, per qui da luglio scorso, insieme alla rete degli organismi accreditati al lavoro e dalle agenzie formative, abbiamo già preso in carico quasi 20mila persone. La Garanzia di occupabilità dei lavoratori è lo strumento con cui lo Stato vuole garantire una continuità di reddito ai cittadini e quindi far sì che le persone rimaste senza lavoro possano essere rapidamente formate, ricevere uno stipendio durante la formazione e poi accompagnate, con un’inedita collaborazione tra il sistema pubblico e agenzie del lavoro private, verso una nuova occupazione”.

“Abbiamo puntato su una nuova identità visiva, basata su un layout definito e uniforme, tramite utilizzo di colori e grafiche, capaci di rafforzare la propria immagine veicolando un messaggio di uniformità e, di conseguenza, di affidabilità. Vogliamo rendere i Centri per l’impiego sempre più facilmente fruibili da parte dell’utenza”, ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro.

I rinnovamenti delle strutture hanno permesso di potenziare le strumentazioni e i servizi digitali nonché di acquisire nuovi arredi e complementi che, unitamente alla nuova disposizione illuminotecnica, hanno l’obiettivo di contribuire anche a migliorare il comfort dell’ambiente di lavoro.

Al termine di tutti i lavori previsti le sedi dei Centri per l’Impiego della Liguria saranno 14, inizialmente erano 15 ma per la città di Chiavari è stata colta l’opportunità di allocare il Centro per l’impiego e il Collocamento Mirato nella stessa sede.

L’investimento complessivo a disposizione di Regione Liguria per il potenziamento infrastrutturale e dell’organico dei Centri per l’Impiego è di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all’ammodernamento delle sedi.

Attualmente il Cpi di Albenga ha in servizio 16 dipendenti e nel 2022 ha erogato 17.700 servizi mentre a Ventimiglia i dipendenti sono 10 per 9.740 servizi erogati.