Il Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria ha salutato il Generale di Brigata Silvano Deflorian che, dopo avere guidato per più di trent’anni i Forestali di ogni ordine e grado della provincia, si è congedato per raggiunti limiti di età. Comandante dell’allora Coordinamento Provinciale di Alessandria del Corpo Forestale dello Stato, è transitato dal grado di Primo Dirigente a quello di Colonnello, traghettando l’intera provincia forestale nella nuova amministrazione dell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, assumendo l’incarico di Comandante della specialità Forestale. Laureato Dottore Forestale all’Università degli Studi di Padova nel 1985, ha preso servizio il primo luglio 1987 come Funzionario del Corpo Forestale dello Stato presso il Comando Provinciale di Alessandria, divenendo Comandante dal marzo 1994, coordinando i suoi uomini nei soccorsi alla popolazione in seguito alla terribile alluvione del novembre dello stesso anno. Si è distinto nel primo periodo della carriera per la partecipazione diretta alla lotta attiva agli incendi boschivi, coordinando spesso gli interventi di spegnimento; ha svolto numerosi incarichi di docenza presso il Centro di Formazione “A. Galliano” di Ceva e ha ricoperto per molti anni anche i comandi interinali dei Gruppi di Asti, Vercelli e Novara. Dal 2015 è stato membro effettivo del Comitato Tecnico Regionale per le foreste e il legno. Fino al 2019, è stato anche Comandante del Nucleo CC CITES, reparto specializzato nel contrasto al commercio illegale di fauna e flora selvatica tutelate dalla Convenzione di Washington. Profondo conoscitore della realtà forestale della provincia di Alessandria, ha saputo trasmettere agli esperti del settore, e ai nuovi Carabinieri Forestali arruolati negli ultimi anni, la passione e la dedizione per le materie forestali e ambientali, che, unitamente alla valida professionalità e alla completa disponibilità, ne hanno fatto per molto tempo il punto di riferimento per l’intera provincia.