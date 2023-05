Questa mattina Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato due stranieri per furto in abitazione e tentato furto aggravato in un esercizio commerciale della cittadina intemelia.

I due, rispettivamente di anni ventotto e ventidue anni e richiedenti asilo di nazionalità turca, verso le ore 06.45 di questa mattina, sono stati notati da alcuni passanti mentre tentavano di forzare la porta finestra di un negozio di pizza al taglio in via Genova. Attivati dal 112, una pattuglia della radiomobile della Compagnia di Ventimiglia ha immediatamente individuato e fermato i due giovani mentre tentavano di scappare. All’interno di un borsone lanciato dai due stranieri durante la fuga, sono stati rinvenuti arnesi da scasso ed alcuni oggetti, tra cui un P. C. portatile e capi di abbigliamento firmato, che i Carabinieri operanti hanno ritenuto poter essere provento di qualche altro furto perpetrato durante la notte.

Le indagini, condotte durante tutto l’arco della mattinata, hanno permesso di accertare che gli oggetti rinvenuti nel borsone erano effettivamente il provento di ben due furti in appartamento perpetrati durante la notte nella vicina via Nervia, fortunatamente commessi in assenza degli occupanti.

Dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati tradotti alla casa circondariale di Sanremo e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto ed eventuale rito per direttissima.