Questa notte, nell’ambito dei serrati controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletti hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di quarantuno anni, già noto alle forze dell’ordine, domiciliato a Coldirodi di Sanremo per detenzione illecita di stupefacenti.

L’uomo, controllato dai militari in atteggiamento sospetto nei pressi del piazzale del Santuario della Madonna Pellegrina, era stato inizialmente trovato in possesso di un panetto di 98 grammi circa di hashish.

Sottoposto anche a perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 310 grammi di hashish e altri 620 di marijuana. Lo stupefacente, abilmente occultato era già suddiviso in dosi e pronto per essere venduto agli assuntori della zona.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato al proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa del rito per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.

Ad Imperia, invece, i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Genova, hanno condotto al carcere di Imperia un ventinovenne di nazionalità magrebina – già agli arresti domiciliari per diversi reati contro il patrimonio – responsabile di plurime violazioni alle disposizioni relative alla misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto.