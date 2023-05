La tragedia avvenuta questa mattina, venerdì 12 maggio in una cantiere del centro storico, ha sconvolto la comunità novese e tutti i candidati sindaco che hanno annullato le manifestazioni di chiusura della loro campagna elettorale.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, la vittima sarebbe un operaio italiano, che ha perso la vita morendo dissanguato a causa della rottura dell’arteria femorale provocata da un vetro che si è rotto e gli ha reciso l’arteria.

E’ accaduto in un cantiere in via Paolo Da Novi nell’ambito delle opere di rifacimento della facciata del Palazzo Durazzo, nel centro storico di Novi Ligure.