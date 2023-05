Da più parti si invoca una riforma scolastica importante, capace di far dialogare la scuola in modo più concreto con aziende, istituzioni, enti e mondo del lavoro in generale. I soli saperi non sono più sufficienti a garantire un’adeguata preparazione degli studenti ed il loro “passaggio” dalla dimensione scolastica a quella lavorativa necessita dell’acquisizione di competenze specifiche e graduali, individuate proprio grazie all’interazione fra il sistema educativo e le esigenze manifestate dai datori di lavoro. Nulla di nuovo per l’I.I.S. Marconi che, con modalità varie, può comunque vantare un’esperienza più che ventennale in quella che, da preparazione professionalizzante, si è trasformata in “Alternanza Scuola-Lavoro” e si è quindi declinata in “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”, in attesa di una nuova evoluzione delle attività.

Stages, incontri con agenzie formative, visite aziendali e momenti di confronto con professionisti ed esperti di settore scandiscono la tradizionale programmazione didattica delle varie discipline e si confermano sempre come proposte dai risvolti concreti, molto apprezzate dagli studenti.

Per noi allievi di 3^, in attesa di debuttare come stagisti nel prossimo anno scolastico, l’Istituto ha promosso numerose iniziative specifiche e propedeutiche. Nell’ambito di una di queste, il progetto “Approccio all’Azienda”, la nostra classe ed i compagni di 2^ Amministrazione, Finanza e Marketing, abbiamo incontrato, il 18 e il 19 aprile, la dott.ssa commercialista Sara Poggio che, prendendo spunto da alcune tematiche individuate dai nostri docenti d’indirizzo, ci ha fornito un concreto “assaggio” delle prassi che sottendono la creazione e la gestione fiscale di un’impresa e che coinvolgono, oltre allo studio commercialista, anche quello notarile e/o legale oltre che l’Agenzia delle Entrate. Argomento non facile e svolto a livello di professionista, ma indubbiamente utilissimo per chiarire fasi e modalità di operazioni come la fatturazione elettronica e la redazione degli atti notarili e degli statuti societari alla luce delle più recenti innovazioni in materia.

Esempi pratici e spiegazione di documenti autentici hanno corredato questa nostra “intrusione” nel vero lavoro “di studio”. Impegnativi e certo più intensi ed articolati di una lezione tradizionale, gli interventi della dott.ssa Poggio ci hanno comunque chiarito la complessità di una certa realtà lavorativa, gli obblighi di legge e le ricadute sull’azienda. Un’esperienza di approfondimento che speriamo di ripetere quanto prima, grazie alla disponibilità della nostra relatrice e anche in vista di un orientamento futuro più consapevole e motivato.

Lucrezia TETI – 3^ AR Amministrazione, Finanza e Marketing