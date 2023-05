Alle 11.00 odierne in Gavi, presso il Teatro Civico si è tenuta la cerimonia di consegna del “Premio Gastaldo” al Brigadiere Salvatore Germanà, assegnato per il delicato intervento compiuto un mese fa in Alessandria presso il ponte Meier, che ha evitato il tentativo di suicidio di una giovane donna. Il premio, istituito a seguito della sottoscrizione di un protocollo tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria e il Lions Club di Gavi e Colline del Gavi, viene assegnato annualmente a “coloro che si rendano protagonisti di gesti connotati da carattere di eroismo come gli appartenenti ai Vigili del Fuoco alle FF.OO., alle Forze Armate, alla Protezione Civile e agli altri apparati dello Stato deputati alla salvaguardia della salute, della libertà del cittadino e dei diritti di giustizia sociale”. Alla cerimonia, alla quale hanno partecipato il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta di Torino, Generale di Brigata Antonio Di Stasio e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Alessandria Colonnello Massimiliano Rocco e quello dei Vigili del Fuoco Ing. Mariano Guarnera, sono intervenuti il Sindaco del Comune di Gavi, Dottor Carlo Massa, il Presidente del predetto Lions Club, Dottoressa Teresa Mantero, il Comandante della Stazione Carabinieri di Gavi, Maresciallo Capo Giovanni Lai, il Parroco di Gavi, Don Alvise Leidi ed alcune classi dell’ Istituto comprensivo scolastico “Cornelio De Simoni” di Gavi.

