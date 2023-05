Si celebra domani venerdì 5 maggio la giornata mondiale per l’igiene delle mani promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È l’iniziativa per ricordare come il semplice gesto di lavarsi le mani sia un gesto essenziale per evitare il contagio di tutte le malattie infettive.

“L’esperienza del Covid – spiega l’assessore alla sanità di Regione Liguria – ci ha consentito di imparare come alcuni comportamenti possano diventare particolarmente importanti nella prevenzione. Il lavaggio delle mani è un gesto fondamentale, non riguarda solo il Covid, ma riduce la possibilità di trasmissione di molte patologie infettive”.

“Abbiamo tutti imparato, dopo 3 anni di esperienza della pandemia – aggiunge Giancarlo Icardi, direttore unità operativa Igiene Ospedale Policlinico San Martino – che il nostro bene più prezioso è la salute, specie quando è minacciata dall’esterno. Abbiamo un modo semplice, veloce, efficace ed economico di mantenerci in salute e di evitare i pericoli infettivi che ci circondano: una corretta igiene delle mani, fatta nel momento giusto, per il tempo necessario, utilizzando il gel a base alcolica o acqua e sapone. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda, nella data del 5 maggio, che tutti noi, operatori sanitari e semplici cittadini, abbiamo la possibilità di agire insieme per conservare la nostra salute e sconfiggere minacce terribili come l’antibiotico-resistenza e le infezioni correlate all’assistenza: un semplice gesto, l’igiene delle mani, ma con un impatto immediato sulla nostra salute”.

Recentemente, Regione Liguria ha trasmesso i dati di consumo di gel idroalcolico relativi all’anno 2022, al sistema di sorveglianza nazionale per la rilevazione indiretta dell’adesione all’igiene delle mani. Dai dati emerge il rispetto degli standard e la crescita del consumo di gel idroalcolico e che l’utilizzo di soluzione idroalcolica è maggiore nel corso di attività ambulatoriali, a elevato turn-over di pazienti.

Standard OMS: consumo 20 litri su 1.000 giornate di degenza.

Risultati Liguria:

anno 2020 (58,55 L/1000 gg., di cui 28,2 L nelle aree di degenza);

anno 2021 (40,3 L/1000 gg., di cui 18,79 L nelle aree di degenza);

anno 2022 (641,54 L/1000 gg, di cui 13,55 nelle aree di degenza).

LE INIZIATIVE IN LIGURIA

SAN MARTINO

Presso l’Ospedale Policlinico San Martino saranno presenti, nell’atrio del Padiglione Monoblocco e nell’atrio del Palazzo Amministrazione, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, due punti informativi rivolti all’utenza e agli operatori sanitari, organizzati dall’Unità Operativa Igiene e dotati di box pedagogici per verificare la corretta procedura di igiene delle mani.

GALLIERA

Presso l’Ufficio CIO (Controllo Infezioni Ospedaliere), raggiungibile dall’ingresso principale dell’Ospedale (via Volta 8), dalle ore 9 alle 16, le Infermiere Specialiste del Rischio Infettivo si alterneranno nell’addestramento alla corretta tecnica di igiene delle mani, con soluzione alcolica, supportate da uno strumento tecnologico innovativo (Hand-in-Scan) per la rilevazione della compliance alla tecnica di frizione alcolica delle mani.

Tra le varie iniziative è prevista anche una campagna d’informazione dedicata a tutti i dipendenti dell’Ente attraverso la distribuzione presso la mensa aziendale di tovagliette monouso.

ASL 1

Sarà realizzato un video informativo, che sarà pubblicato sui canali social del Galliera, nel quale il primario di malattie infettive dell’ospedale “Borea” di Sanremo Dott. Giovanni Cenderello, assieme agli studenti e studentesse di infermieristica, mostrerà come lavarsi correttamente le mani.

ASL2

Saranno predisposte nove postazioni informative negli ospedali di Savona, Pietra Ligure e Albenga con personale medico e infermieristico. Sarà disponibile un box pedagogico a ultravioletti per la verifica dell’igienizzazione mani. In programma un corso di formazione per personale sanitario con focus specifico sul tema.

ASL 3

l’ambulatorio mobile Asl3 fa tappa dalle 15 alle 17 in piazza de Ferrari per un infopoint dedicato all’igiene delle mani. Gli esperti Asl3 saranno a disposizione dei cittadini per illustrare alcune semplici regole per proteggersi e per fornire informazioni sulla corretta igiene delle mani Disponibile anche un test per valutare il grado di pulizia del proprio cellulare. L’evento è organizzato da Asl3 in occasione della giornata mondiale per l’igiene delle mani promossa dall’organizzazione Mondiale della sanità (OMS)

ASL 4

“Insieme per la prevenzione e il controllo delle infezioni” è il titolo dell’evento formativo organizzato dall’Ufficio Infezioni Correlate all’Assistenza di Asl 4, in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani che ricorre venerdì 5 maggio 2023. L’incontro si svolgerà dalle ore 14 alle 16 all’Auditorium dell’Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo. Destinatarie sono le associazioni di volontariato che lo scorso febbraio hanno sottoscritto con l’Asl 4 l’accordo quadro volto a favorire una più stretta collaborazione sui temi della prevenzione e della promozione della salute, secondo la logica del “Community building” che include anche momenti formativi al fine di trasferire anche ai propri iscritti il sapere acquisito. Inoltre, negli Ospedali di Lavagna, Sestri Levante, Rapallo e Chiavari venerdì mattina, dalle ore 8 alle 10, saranno presenti stand dimostrativi nei quali i nostri Operatori dimostreranno la corretta igienizzazione delle mani e distribuiranno gadget e campioni di gel agli utenti.

ASL 5

In occasione della Giornata Mondiale per l’Igiene delle mani 2023, ASL5 ha aderito – con formale registrazione online – alla Campagna Mondiale, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità realizzando:

una campagna di sensibilizzazione rivolta agli operatori sanitari con messaggi sulla rilevanza sanitaria, ma anche sociale ed etica del lavaggio delle mani nei vari setting assistenziali e da diversi punti di vista: dalla prima linea al management, passando per i servizi amministrativi. I messaggi sono stati elaborati da operatori stessi dell’azienda, identificati come gli “Alfieri dell’Igiene delle mani”;

una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione che ha coinvolto gli studenti, i tutor e il corso di laurea in infermieristica dell’Università di Genova – Polo della Spezia, Federfarma La Spezia e i farmacisti di comunità, i cittadini. Nelle foto della campagna che verranno diffuse tramite il sito dell’ASL nella giornata del 5 maggio 2023, gli studenti di infermieristica sono ritratti insieme a cittadini di ogni età mentre insegnano loro – passaggio per passaggio – come eseguire il corretto lavaggio delle mani; i farmacisti territoriali invece testimoniano, con il loro messaggio, l’enorme valore dal punto di vista sanitario.