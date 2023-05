Sabato 27 Maggio alle ore 21,15 in programma il secondo concerto del Maggio Musicale 2023: il quartetto d’archi “Erinni” proporrà musiche di Mendelsshon e Mozart.

Il quartetto Erinni nasce nel 2019 dal desiderio di quattro amiche di fare musica insieme; formatesi tutte al Conservatorio G. Cantelli di Novara da quattro anni svolgono un’intensa attività concertistica ricca di esperienze solitische, di musica da camera e in ensemble orchestrali. In questi anni il Quartetto ha vinto diversi premi in concorsi di musica, grazie a ciò ha avuto anche la possibilità di lavorare con Simone Gramaglia violinista del Quartetto di Cremona.