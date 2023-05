Anche il Comune di Novi Ligure aderisce alla Giornata del gioco libero all’aperto, istituita lo scorso anno dal Consiglio regionale del Piemonte per promuovere l’importanza della libertà di movimento e di gioco dei bambini.

Sabato 27 maggio, dalle ore 16 alle 18, in piazza Indipendenza, si terrà l’iniziativa “Torniamo a casa sporchi”, all’interno della manifestazione regionale “Giochiamo all’aria aperta”. Il Comune, infatti, ha aderito all’appello della Regione organizzando un pomeriggio di gioco e intrattenimento per i bambini in collaborazione con la cooperativa Azimut e Pazzanimazione.

Il programma prevede una serie di attività studiate per stare insieme e riscoprire il piacere di giocare all’aria aperta. Tra queste il baratto dei giochi (porta un gioco che non usi più e scegline uno di un tuo amico), il baratto dei libri, coloriamo la piazza con i gessetti, le letture animate, balliamo tutti insieme, pitturiamoci la faccia, giochiamo a campana, strega comanda colori, rialzo. Con l’ausilio degli animatori, i bambini potranno sperimentare la libertà di relazione e di pensiero scegliendo e orientando la propria azione secondo la loro età e la loro naturale curiosità.

Intorno alle ore 17, inoltre, la piazza di Novi verrà collegata in diretta con piazza Castello a Torino dove un maxi schermo farà vedere le varie piazze dei comuni piemontesi che hanno aderito alla Giornata, iniziativa che cade sempre l’ultimo sabato di maggio e vuole essere un’occasione gioiosa per stare insieme e riscoprire il piacere di giocare all’aria aperta. Il tutto si innesta all’interno del progetto del Parco Giochi Diffuso per il quale il Comune di Novi Ligure ha ottenuto un finanziamento nel 2021 e che aveva come obiettivo il riavvio delle attività di socializzazione tra i bambini, al termine della pandemia, promuovendo le attività all’aperto.