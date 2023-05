È sotto gli occhi di tutti la tragedia che ha colpito la regione Emilia Romagna,la sezione di Fratelli d’Italia si unisce al cordoglio di tutta la nazione e augura a queste forti popolazioni un rapido ritorno alle normali condizioni di vita.

Questa catastrofe mi consente di mettere in risalto le opere eseguite dall’Amministrazione Comunale di Tortona per la messa in sicurezza degli alvei, opere che non hanno visibilità,ma essenziali per prevenire ed evitare questo genere di fenomeni.

Per quanto riguarda l’ansa del torrente Scrivia sono stati effettuati,e sono ancora in corso, interventi di difesa spondale per 4 milioni e 400 mila euro divisi in tre lotti e finanziati dalla cessione della ghiaia raccolta; inoltre la società pubblica SRT ha varato un progetto di difesa idrogeologica del valore di 1,5 milioni cofinanziati dalla Regione Piemonte a difesa dell’area della discarica. Nella parte nord della città e in prossimità del torrente Grue è stato realizzato un’intervento in difesa per 446 mila euro finanziati dalla Regione Piemonte che si completa con gli interventi effettuati a scomputo degli oneri di urbanizzazione del nuovo insediamento commerciale della società ICECO per mettere in sicurezza definitivamente la zona della Villoria e l’area artigianale circostante.

Daniele Cebrelli consigliere comunale Fratelli d’Italia.