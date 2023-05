Tortona diventa nuovamente città della musica con la nuova stagione del Perosi Festival, prima dal vivo poi in digitale in quanto tutti i concerti saranno trasmessi dalla nuova piattaforma digitale di Radio Pnr.

Due gli appuntamenti in programma giugno il primo è per sabato 10 giugno all’Abbazia di Rivalta Scrivia alle 21 con il concerto dell’insubria Chamber orchestra diretta da Giorgio Rodolfo Marini con Carlo Levi Minzi al pianoforte. L’ingresso come sempre è libero ma è possibile prenotarlo sulla piattaforma https://www.lorenzoperosi.net/.

Si rinnova quindi l’emozione per i tantissimi appassionati con Tortona città della musica per una nuova formula che grazie al Direttore artistico Paolo Padrini prevede sempre qualche novità.

La manifestazione come sempre sarà patrocinata dal Comune di Tortona dalla Diocesi, dalla Fondazione cassa di risparmio di Tortona, dalla Pro Julia e dall’opera Orionina grazie ad un protocollo d’intesa realizzato negli anni scorsi. Media partner nazionali Radio vaticana, Radio classica, Provincia di Alessandria e Istituto a pontificio di musica sacra. Tutto realizzato con il sostegno della Fondazione cassa di risparmio di Alessandria, Fondazione cassa di risparmio di Torino e Fondazione cassa di risparmio di Tortona.

Qui il link per prenotare il primo concerto. https://www.metooo.it/e/concerto-insubria-chamber-orchestra