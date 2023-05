Questa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia hanno tratto in arresto un trentaquattrenne residente a Camporosso per evasione e guida senza patente.

L’uomo è stato incrociato da una pattuglia della Radiomobile di Ventimiglia in normale servizio mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto di proprietà di un suo conoscente. Invertita la marcia, i Carabinieri hanno intercettato e bloccato il veicolo e, dopo un breve inseguimento a piedi, fermato e tratto in arresto il fuggitivo che invano aveva tentato di far perdere le proprie tracce sfruttando il favore dell’oscurità.

Riportato al proprio domicilio, l’arrestato dovrà adesso rispondere del reato di evasione ed è stato altresì sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita; sanzionato anche il proprietario del veicolo per l’incauto affidamento del mezzo a persona non in possesso di adeguato titolo di guida per la sua conduzione.

Nei giorni scorsi, inoltre, sempre i Carabinieri di Ventimiglia, avevano tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero originario della Somalia che, in stato di palese ubriachezza, stava arrecando disturbo ad alcuni avventori nei pressi di un supermercato della cittadina intemelia.

Ad Imperia, invece, un altro giovane ventenne di origine magrebina è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, dopo che aveva provato, senza riuscirvi, di rubare un’autovettura ad Oneglia.