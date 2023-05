Ha preso il via il corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura Complessa ospedaliera e territoriale e di Direzione Sanitaria Aziendale, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria, attraverso il DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi, su mandato della Regione Piemonte in qualità di Provider ECM regionale.

Un’importante attività rivolta ai Direttori di Struttura Complessa, Direttori di Distretto e Direttori Sanitari Aziendali delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e che ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza di modelli, metodi e strumenti manageriali, la cultura di partecipazione proattiva al sistema sociosanitario e l’orientamento all’integrazione multidisciplinare e interdisciplinare tra le diverse competenze professionali dei vari setting sociosanitari ospedalieri e territoriali.

Un corso di oltre cento ore a cadenza settimanale, con anche una parte di apprendimento in e-learning, che sarà ripetuto in una seconda edizione in autunno.

I partecipanti potranno apprendere strumenti e tecniche propri del processo manageriale ed elementi di programmazione sanitaria, gestione per processi, monitoraggio e controllo delle attività e indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, criteri di finanziamento e bilancio, gestione delle risorse umane e della leadership, organizzazione del lavoro, gestione della comunicazione ed elementi di marketing sanitario, governo dell’innovazione e dello sviluppo e metodologia del project management.Prosegue quindi l’impegno del DAIRI su formazione e ricerca, che l’hanno portato a diventare un supporto per la Regione Piemonte in questi due ambiti, mettendo a disposizione a livello regionale il modello sviluppato in questi anni sul territorio.