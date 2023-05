Le “panchine letterarie” installate oggi in diversi punti della città fanno parte delle iniziative avviate nell’ambito del Distretto urbano del Commercio di Tortona, per promuovere Tortona e il territorio.

Ogni panchina mette in evidenza le “eccellenze” della città: dai luoghi come i musei, ai personaggi come Lorenzo Perosi o San Luigi Orione, ai miti dello sport di ieri come Fausto Coppi, Giovanni Cuniolo e Luigi Malabrocca.