La comunità parrocchiale e civile di Pontecurone si è stretta attorno alla figura del proprio Santo, Luigi Orione, nel tardo pomeriggio di sabato 27 maggio, in occasione dell’inaugurazione di un murales che lo ritrae, realizzato in paese dall’artista romano, di fama internazionale, Mauro Pallotta, in arte Maupal. L’iniziativa è partita da due membri dell’Associazione il Paese di Don Orione APS, che in virtù della loro amicizia con l’artista lo hanno invitato ad eseguire un ritratto di San Luigi sulla facciata della casa parrocchiale adiacente alla Collegiata di Santa Maria, in via Roma.

Prima della benedizione e dello svelamento dell’opera si è tenuto un momento di conversazione con l’artista presso la ex chiesa del Bossi, sede dell’Associazione, che ha organizzato l’evento con il patrocinio delle Parrocchie e del Comune. Un pubblico folto e attento, che includeva anche numerosi giovani, ha potuto conoscere meglio Maupal che ha conquistato tutti parlando della sua carriera, della sua tecnica artistica, della sua visione dell’arte e delle motivazioni che sostengono le sue scelte tematiche, sempre improntate al sociale e ai problemi contemporanei.

Maupal è un autore impegnato che si interessa spesso di quelle categorie di persone, emarginati, carcerati, anziani, disabili, a cui San Luigi Orione si è principalmente dedicato e, proprio come il Santo pontecuronese, si preoccupa della formazione delle nuove generazioni collaborando con le scuole e facendo laboratori artistici per i giovani. Con il lavoro realizzato in Pontecurone Maupal ha fatto emergere il carisma del Santo non solo per l’intensità con cui ha reso il suo sguardo e il suo sorriso aperto, ma anche per averlo affiancato a delle parole molto toccanti tratte dagli scritti del “campione della carità”. L’opera ha incontrato il gradimento degli intervenuti e ha rinvigorito l’affetto dei pontecuronesi per San Luigi. Il successo della manifestazione si è misurato, oltre che dalla numerosa partecipazione, anche nel clima che si è creato nello spirito di collaborazione e di armonia che, come sostiene spesso il suo Presidente, Mons. Pier Gaetano Lugano, è fra gli obiettivi principali delle iniziative culturali dell’Associazione.