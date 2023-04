I nuovi progetti presentati da Gestione Ambiente S.p.A., per mezzo del CSR (Centro Smaltimento Rifiuti, hanno ottenuto finanziamenti dal Pnrr per circa un milione e 500 mila euro. Con questi fondi, Gestione Ambiente creerà nuovi Centri di raccolta e dei Centri del riuso, per offrire ai cittadini un servizio sempre più ampio e qualificato.

“Anche se il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta è a regime in tutti i nostri 33 Comuni, l’attenzione verso i cittadini non cala. Credo sia ciò che fa davvero la differenza per un’azienda come la nostra, un’azienda del territorio, che vuole far crescere il territorio”, dice Marco Peretti, Amministratore Delegato di Gestione Ambiente.

Ricordiamo che il Centro di raccolta è un servizio focale all’interno di un sistema di raccolta domiciliare, importantissimo e utile ai cittadini, oltre che gratuito. “Nel 2022 abbiamo già introdotto molte novità”, spiegano dalla società. La possibilità di conferire oltre agli inerti (mattoni, piastrelle, ceramiche ecc.) anche il cartongesso, sempre più utilizzato anche tra le mura domestiche (1 mc per massimo 5 conferimenti annui), gli abiti usati anche non in buono stato, come indumenti, scarpe, accessori, biancheria per la casa e prodotti tessili puliti e asciutti, i pneumatici senza cerchio nel rispetto di un limite pari a 5 pneumatici annui per utenza; la possibilità di ritirare gratuitamente il compost (da marzo a ottobre), derivante dai rifiuti umidi della raccolta differenziata, iniziativa che sta avendo molto successo. “E da maggio di quest’anno i cittadini potranno conferire anche il rifiuto umido presso tutti i nostri Centri di raccolta”, aggiungono.

Il Centro del riuso è, invece, una novità per Gestione Ambiente. “Si tratta di spazi attrezzati dove ognuno può consegnare quello che non serve più, ma funzionante e in buono stato, e che può essere utile ad altri. “Questi beni potranno essere visionati e prenotati gratuitamente. Così facendo, si evita di produrre rifiuti, si allunga il ciclo di vita dei beni, con vantaggi per l’economia e per l’ambiente, e si dà la possibilità a qualcun altro di risparmiare”, dichiara Marco Peretti.