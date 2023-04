Quattro giorni di musica comicità e intrattenimento d’autore per la Pasqua al Casinò di Sanremo

Gabriele Cirilli, The Brilliant Tina Linetti’s, Reddy Bobbio Quartet, Paolo Maffi Quartet, Beatrice e Serena sono i prestigiosi artisti che si esibiranno sul Roof Garden del Casinò di Sanremo dal 7 al 10 aprile.

Il calendario eventi della Casa da Gioco prosegue nelle sue esclusive proposte, tese al soddisfacimento della clientela e a supportare il programma eventi cittadino.

Aprono la rassegna pasquale venerdì 7 aprile Beatrice e Serena, duo voce e tastiera che creano coinvolgenti effetti musicali assicurando un intrattenimento di grande qualità. Quindi si potrà ascoltare ottima musica jazz, con ritmi funk e linguaggio pop e soul proposta dal Paolo Maffi Quartet, formazione capitanata da Paolo Maffi.

Sabato 8 aprile doppio appuntamento con The Brilliant Tina Linetti’s musica anni 50 e la comicità esplosiva di Gabriele Cirilli, che arriva direttamente dal famosissimo programma “Tale e Quale show”.

Domenica 9 aprile si esibiscono I The Brilliant Tina Linetti’s mentre lunedì di Pasquetta 10 aprile sarà Il Reddy Bobbio Quartet ad assicurare una serata di grande musica.

Questo il calendario. Gli eventi sono ad invito.

VENERDÌ 7 APRILE 2023 ROOF GARDEN

BEATRICE E SERENA

Il talento vocale di Beatrice Orrigo e la fisarmonica e le tastiere di Serena Lo Faro si uniscono in questo duo di notevole fascino ed esperienza per l’intrattenimento durante la cena. Un elegante excursus nella musica leggera di vari decenni, proposto con grazia e tecnica impeccabile.

PAOLO MAFFI QUARTET

La serata si arricchisce, poi, grazie all’ottima musica jazz, con ritmi funk e linguaggio pop e soul proposta dal Paolo Maffi Quartet, formazione capitanata da Paolo Maffi, una delle voci emergenti più interessanti e mature del panorama jazzistico ligure.

Il quartetto propone un repertorio accattivante, sospeso tra tradizione e modernità, attraverso una personale rilettura di brani che vanno dai classici del repertorio jazzistico fino alle più recenti sonorità funk e nu-jazz.

La performance del Paolo Maffi Quartet è introdotta dalla musica di intrattenimento del pianobar Beatrice e Serena

SABATO 8 APRILE 2023 ROOF GARDEN

THE BRILLIANT TINA LINETTI’S

e a seguire

GABRIELE CIRILLI

Diplomato presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti, Gabriele Cirilli è il simbolo di una comicità scoppiettante che scatena, con i suoi sorrisi, l’ilarità in chi l’ascolta. Tante le esperienze sul piccolo schermo,

a partire dall’esordio quale concorrente a Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin.

Il vero successo arriva con Zelig, dove partecipa a varie edizioni impersonando diversi personaggi, tra i quali il divertente Kruska, l’amica di Tatiana. Nel 1998 ottiene il suo primo ruolo al cinema come protagonista del film

Un bugiardo in paradiso, insieme a Paolo Villaggio.

Oggi lo conosciamo per la sua lunga esperienza a Tale e quale show, dove ha interpretato tantissimi artisti conquistando il cuore degli spettatori.

Nel programma ha partecipato, prima, come concorrente e, poi, visto il successo della sua presenza, come ospite fisso per alcuni interventi comici durante il programma.

DOMENICA 9 APRILE 2023 ROOF GARDEN

THE BRILLIANT TINA LINETTI’S

The Brilliant Tina Linetti’s nascono a Sanremo da un’idea di Massimo Caldarelli, che avvalendosi di alcuni dei migliori musicisti liguri, ripropone, con immediato successo quello stile di musica tanto in voga negli anni della

Dolce Vita, proponendo classici della tradizione italiana riarrangiati in chiave swing e lindy hop dal Maestro Livio Zanellato.

LUNEDÌ 10 APRILE 2023 ROOF GARDEN

REDDY BOBBIO QUARTET

Tra i più esperti musicisti e direttori d’orchestra liguri, Reddy Bobbio vanta una lunga esperienza come pianista: ha accompagnato grandi artisti come Gigi Proietti, Claudio Villa, Fred Bongusto, ed ha curato gli arrangiamenti

di Fausto Papetti.

Al Roof Garden proporrà, in una formazione in quartetto, i più grandi successi mondiali di tutti i tempi, conosciuti trasversalmente da tutti.

La voce sarà quella della vocalist milanese Desirée MD Niero.