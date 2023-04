L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme, su iniziativa dell’Assessore Rossana Benazzo, particolarmente sensibile alle tematiche riguardanti il mondo giovanile, ha partecipato al bando sui progetti di supporto psico-fisico promosso dalla Regione Piemonte, risultando ammesso al finanziamento con il progetto “Con gli occhi di Naruto”.

L’iniziativa, rivolta ai giovani fra i 15 e i 20 anni di età, vuole promuovere azioni volte a favorire il benessere e le capacità personali dei ragazzi, prevedendo la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di arti marziali, fotografia e street art, oltre a degli incontri di potenziamento delle life-skills.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte e pensato in collaborazione con l’ASL di Alessandria, annovera fra i propri partner l’Unione Montana Suol d’Aleramo, i Comuni di Rivalta Bormida, Terzo e Visone, l’oratorio San Guido e le associazioni “Need You Onlus”, “Noi Cuore Giovane” e “Stand By Me”.

Il 22 aprile dalle 10:00 alle 18:00, al Castello dei Paleologi, il programma verrà presentato ai ragazzi attraverso una manifestazione Cosplay, una modalità “young friendly” la scelta della quale è in linea con il tema del progetto, che trae spunto, infatti, dal manga di Naruto, un giovane che, da ninja poco brillante, realizza il suo sogno di diventare hokage.

L’evento sarà condotto da Fabio Aquilino, noto organizzatore e presentatore di manifestazioni cosplay e animato da Laura Marongiu di Pianeta B web Radio e vedrà la partecipazione di Manuel Moggio, uno dei più importanti fotografi di cosplayers a livello nazionale ed internazionale e di Lilie Mohrille e Max Pietrasanta in qualità di giurati della sfilata. Le associazioni “Tabula Rasa” e “Jedi Generation” promuoveranno le loro attività legate al mondo dei giochi e della fantascienza e saranno inoltre presenti espositori a tema comics, manga e cosplay e il truccabimbi.

Nell’ambito del progetto si inserisce anche la conferenza “Gli adolescenti della generazione Z: il diritto di essere se stessi”, che si terrà il 28 aprile alle 10:45 presso i locali dell’ex Kaimano, alla quale interverranno in qualità di relatori Paolo Becchi, filosofo e ordinario di filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Genova e Antonio Marziale, sociologo e fondatore dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori.

La cittadinanza è invitata a partecipare.