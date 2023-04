Nella Civica Pinacoteca di Palazzo Guidobono a Tortona sono ritornati in esposizione due dipinti sottoposti a restauro nei mesi scorsi ad opera della ditta tortonese Gabbantichità. Nella prima sala che ospita i ritratti si può ammirare “Vittoria Passalacqua”, figlia del Generale Giuseppe Passalacqua e della Contessa Piossasco d’Airasca, dipinto realizzato dal cremonese Antonio Bottazzi, databile alla prima metà dell’Ottocento. Nel contempo è stato allestito nella medesima sala un piccolo spazio con due dipinti di Giuseppe Savina, datati 1842-43, quindi pressochè contemporanei al precedente: si tratta di “Il bacio della monacanda” e “Angelica e Medoro”.

L’altro dipinto ritornato all’originaria bellezza nella galleria dei paesaggi del salone centrale è “Veduta della città di Capri” di Antonio Marinoni, paesaggista conosciuto soprattutto nell’ambito napoletano della scuola di Posillipo, acquistato dal Comune di Tortona nel 1875. Sempre nel Salone è stato allestito l’ultima sezione di dipinti, soprattutto opere inedite e mai esposte, tutte con riferimenti o curiosità legati a Tortona, di artisti come Dossola, Cerutti, Gandini, Vecchi Ford, ma anche come Zitti o Vinzio, quest’ultimo come dono del Re d’Italia ricevuto nel 1922. In questa cornice della Pinacoteca Civica, nella sua quasi piena completezza, a breve sarà programma un evento specifico di presentazione, dedicato ai restauri.