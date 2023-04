Riceviamo e Pubblichiamo:

Ci giunge sconcertante se non assurda, l’ennesima comunicazione del “Pride” di Alessandria, che – in programma il prossimo maggio – avrà l’aiuto addirittura dell’Università del Piemonte Orientale. Inoltre per gli organizzatori, a quanto pare, chi non la pensa come loro, come il governo in carica citato nei loro comunicati, viene stigmatizzato come fascista e “oscurantista”, per aver dato il giusto stop alle trascrizioni anagrafiche per i “figli” di coppie dello stesso sesso.

Da quando le verità scientifiche e biologiche, secondo le quali ognuno di noi è generato da un padre e una madre sarebbero “oscurantismo”?

Ci chiediamo poi quale sia la funzione delle Università: Essere il tempio della cultura e della ricerca, oppure il luogo di qualcos’altro?

Pro Vita & Famiglia Onlus

Comitato “Difendiamo i Nostri Figli” Alessandria

Comitato “Restiamo Liberi” Alessandria

Circoli “Voglio la Mamma” Novi Ligure e Tortona

Associazione “Non si tocca la famiglia”

Centro Italiano Femminile Alessandria

Convegni di Cultura M. Cristina di Savoia

Ora et Labora in Difesa della Vita

Alleanza Cattolica Alessandria

Associazione Pier Luigi Frassati