La Giunta comunale di Tortona ha deciso di confermare a capo della Polizia Municipale di Tortona l’attuale comandante Orazio Di Stefano e di conferirgli l’incarico di Elevata Qualificazione del Servizio con decorrenza dal 1.04.2023 fino al 31.03.2024.

Di Stefano avrà le seguenti comptenze: adozione di atti amministrativi attinenti all’attività di gestione e coordinamento del personale con poteri di autorizzazione dei congedi ordinari, svolgimento di lavoro straordinario, permessi vari previsti dal vigente contratto collettivo nazionale e partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento; istruttoria, in qualità di Responsabile del Procedimento, delle procedure di affidamento dei servizi, compresa l’assunzione degli impegni di spesa, accertamenti di entrata, in base agli stanziamenti di Bilancio che saranno determinati dal dirigente a seguito dell’adozione del PEG da parte della Giunta comunale con esclusione della presidenza delle Commissioni di Gara; istruttoria, con sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna necessari allo svolgimento della stessa, dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazioni, monitoraggi, valutazione preliminare finalizzata alla realizzazione di servizi in capo Servizio Coordinamento attività intersettoriali di programmazione e pianificazione urbanistica; procedura di spesa/entrata: liquidazione; istruttoria della procedura di acquisizione di beni e servizi; istruttoria della procedura di acquisizione ed aggiudicazione di beni/servizi; gestione operativa delle risorse umane; adozione di atti e gestione operativa, anche a rilevanza esterna; gestione amministrativa ed operativa delle procedure di attuazione, verifica e controllo sull’esecuzione

dei contratti; studio, elaborazione, gestione delle procedure per l’applicazione delle disposizioni in materia di

documentazione amministrativa, trasparenza, pubblicità e anticorruzione e aggiornamento, formazione e supporto al personale amministrativo nelle materie delegate