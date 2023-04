Giovedì 13 aprile 2023 diverse classi del Liceo Peano di Tortona si sono recate presso il Teatro Civico della città per assistere alla visione del film ”In cammino sulla via Postumia” di Alessandro Scillitani.

Prima della proiezione sono intervenute due archeologhe, Paola Comba e Cristina Porro, che hanno descritto l’importanza della Via Postumia e dei suoi resti archeologici.

La via Postumia fu realizzata nel 148 a.C. dal console romano Postumio Albino per consentire alle truppe di attraversare la Gallia Cisalpina e congiungeva, via terra, i due principali porti romani del nord Italia, Genova ed Aquileia, partendo proprio da Genova, attraversando Libarna, Tortona, Piacenza, Cremona, Verona, Vicenza, Oderzo e interrompendosi ad Aquileia.

Il regista Alessandro Scillitani racconta nel film il cammino lungo questa strada fatto a piedi insieme al suo team di esperti.

Al termine della proiezione sono state poste delle domande al regista: dalle risposte è emersa la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica che ha consentito di immergersi dentro la storia e allontanarsi per qualche tempo dalla modernità soffocante: i viandanti non hanno usato veicoli per tre settimane e sono potuti venire a contatto con tradizioni ancora vive, raccontate direttamente dai contadini.

Oltre all’importanza storica e paesaggistica il filmato ha potuto approfondire e far riflettere noi giovani spettatori sugli inevitabili ed enormi cambiamenti culturali di cui la via Postumia è muta testimone da più di duemila anni.