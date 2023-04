“In un mondo in cui la deforestazione prosegue in continuazione in modo illegale senza tenere conto del valore degli alberi e delle foreste, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, abbiamo condiviso esperienze di educazione ambientale, canti , balli e riflessioni sull’importanza degli alberi per la salvaguardia del Pianeta e riflettuto sulle loro numerose qualità che dovremmo cercare di acquisire nella nostra vita.

Gli alberi sono molto forti ma nello stesso tempo anche estremamente delicati. Impariamo le lezioni di vita che possono insegnarci, ma nello stesso tempo ricordiamoci di rispettarli!”

I bambini e le bambine delle classi della Scuola Primaria di Piazzale Mossi ed ex- Unitre’ dell’I.C. TORTONA B .