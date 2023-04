Nell’ultima settimana di marzo si è concluso il progetto “Diderot, Linea 03 Programmo ed invento”, che ha coinvolto le classi 1^ AS Liceo di Scienze Applicate, 2^AR Amministrazione, Finanza e Marketing e 2^AC Servizi Commerciali dell’Istituto Marconi di Tortona.

Le attività del progetto, svolte in modalità learning by doing e sviluppate grazie all’associazione “Dschola – le scuole per le scuole”, sono finalizzate all’acquisizione ed al potenziamento delle competenze matematico-informatiche, digitali e di problem solving. Il formatore, dott. Paolo Pezzano, ha organizzato le varie sessioni di lavoro guidando gli studenti nella realizzazione di applicazioni per dispositivi mobili attraverso un percorso a tappe, che è partito dal disegno della veste grafica per poi passare allo sviluppo di un codice con app inventor, arrivando infine alla realizzazione dell’app ed alla sua installazione.

Una metodologia laboratoriale flessibile, dinamica e divertente, ha indotto gli studenti coinvolti ad alternare tutte le strategie utili per attivare capacità di collaborazione, abilità tecniche e competenze pratiche di programmazione. L’esperienza ha visto così momenti di lavoro individuale, ma anche di dibattito e di condivisione con il formatore e con gli altri ragazzi.

L’iniziativa ha appassionato tutti noi, consapevoli di avere in qualche modo arricchito il nostro bagaglio di “saperi” con nuove competenze che, oltre ad interessarci, sono concretamente spendibili in un’ottica lavorativa futura. Il nostro sincero grazie all’associazione “Dschola” ed al prof. Pezzano per la disponibilità e per l’opportunità che ci sono state offerte.

Martina PERINI e Sandevma WEERASINGHE 2^AR Amministrazione, Finanza e Marketing