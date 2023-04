Quando muore qualcuno è sempre un dramma ma quando perde la vita un giovane lo è ancora di più, soprattutto se si tratta di un ragazzo amato e apprezzato da tante persone.

Ci riferiamo a Detar Tali Muca, giovane di 26 anni ed era di origini albanesi ma tortonese a tutti gli effetti. E’ deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sull’A/21 tra Piacenza e Parma.

Il giovane secondo la prima sommaria ricostruzione, era alla guida di un furgone e stava lavorando per una ditta di Tortona quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un camion. L’impatto stato fatale: il giovane è andato ad incastrarsi sotto il tir ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in fin di vita all’ospedale di Parma.

Le sue condizioni però erano talmente gravi che è deceduto dopo alcune ore e non c’è stato nulla da fare. I medici emiliani hanno tentato il possibile ma troppo gravi sono state le lesioni riportate nello schianto.

A Tortona era molto conosciuto, non solo perché appassionato di calcio (ha giocato in diverse squadre giovanili fra cui il Derthona e Audax e recentemente giocava nel Sale in Prima Categoria) ma perché aveva molti amici.

Prima di essere assunto presso un ditta di Logistica di Tortona ha frequentato l’Istituto “Domenico Carbone” e la sua morte improvvisa ha suscitato molto sgomento in città. Il giovane infatti era molto stimato, considerato buono e gentile. la sua dipartita è un grande dolore per tantissime persone e soprattutto per la famiglia a cui vanno le condoglianze di tutta la redazione.

FOTO TRATTE DAL PROFILO FACEBOOK DEL GIOVANE