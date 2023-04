In questo periodo bruciare sterpaglie, legna, rifiuti vegetali è vietato, ma un agricoltore, proprietario di una cascina lungo la provinciale fra Pontecurone e Casalnoceto, in spregio alle norme non solo ha incendiato dei residui di legna, ma sopra il rogo ha pure messo a bruciare alcune sedie di stoffa inutilizzate che hanno sollevato in cielo una nuvola di fumo nero che è stata avvistata persino a Rivanazzano.

E’ accaduto poco dopo le 15,30 di oggi pomeriggio, sabato 22 aprile. Ovviamente sono stati allertati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti sul posto, hanno spento le fiamme e poi hanno dovuto smassare il materiale per impedire che si verificassero nuovi focolai. Un lavoro notevole che li ha impegnati per oltre tre ore.

L’autore dell’incendio è stato identificato e segnalato e molto probabilmente multato.

Appena concluso l’intervento i pompieri si sono recati in corso Don Orione dove ad un giovane sono cadute le chiavi di casa nella tromba dell’ascensore e non poteva più rientrare ma i pompieri le hanno recuperate.

FOTO DI REPERTORIO