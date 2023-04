Proseguono i lavori per l’asfaltature delle strade in città previsti dal piano strade e marciapiedi 2022 e in buona parte finanziati grazie a fondi PNRR ricevuti a seguito della partecipazione a due differenti bandi da parte del Comune per 600 mila e 350 mila euro. Nelle scorse settimane sono stati già effettuati gli interventi su diverse strade: in via Arzani (tra la rotonda di largo Carabinieri d’Italia e corso Pilotti); sulla ex strada statale 35 dei Giovi (nel tratto all’altezza del bivio per Villaromagnano); in strada Cerabino (nella prima parte, dall’incrocio con strada Viola al culmine della salita); infine, i lavori sono conclusi anche su diversi tratti di strada Passalacqua e strada Cerca nella frazione Passalacqua. Sono stati completati anche gli interventi di sistemazione del porfido in via Passalacqua (nel tratto fra via Emilia e via Perosi) dove però la strada resterà ancora chiusa per consentire al materiale posato di solidificare. Sono in corso in questi giorni i lavori di asfaltatura alla frazione Mombisaggio, in via del Popolo e in via Navalle.

La prossima settimana inizieranno invece gli interventi di sistemazione del porfido in via Sarina, mentre il cronoprogramma dei lavori prevede nelle prossime settimane, la riasfaltatura delle strade nelle rotatorie in strada per Alessandria (poco prima del ponte sul torrente Scrivia, all’altezza del centro commerciale) e sulla circonvallazione al bivio con la strada per Castelnuovo Scrivia.