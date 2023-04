La figura di Adriano Bianchi, comandante partigiano insignito della medaglia d’argento al valor militare, è stata ricordata dalla figlia prof. Giovanna, sabato 22 aprile presso la sala polifunzionale del Comune, in una conferenza dal titolo “Dalla memoria personale alla memoria collettiva. L’esperienza di Adriano Bianchi”.

Attraverso filmati e importanti testimonianze è stata rievocata l’esperienza partigiana come punto di svolta nella vita di Adriano, che ne ha guidato le sue future scelte in campo lavorativo, sociale e politico.

È importante coltivare la memoria di quanti si sacrificarono per ridare all’Italia la sua libertà di paese democratico, perchè, come scrisse Adriano Bianchi nel suo libro “Il prezzo della libertà”, Memoria e Costituzione formano la nostra identità