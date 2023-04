Un connubio innovativo per vivere, tra musica e mare, la giornata della cultura marinara che, dal

2017, si celebra l’11 di aprile di ogni anno.

Con questa nuova attività la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia, in collaborazione

con l’Associazione Pantà Musicà A.P.S., ha inteso concludere un lungo percorso didattico che ha

coinvolto dall’inizio del 2023 centinaia di alunni di diverse scuole primarie della città di Imperia per

seminare nella loro coscienza l’importanza della cultura del mare e tramite loro coinvolgere anche

le famiglie, nell’intento di promuovere ed amplificare, a più ampio raggio, il suono delle parole che

descrivono il valore del mare, come raccontano in un video rappresentativo gli alunni della scuola

Boine.

Quest’oggi i bambini divisi per età sono stati protagonisti di un fiaba-concerto dal titolo “Carlo

Guardia Costiera”, utilizzando la musica quale strumento di divulgazione della conoscenza e della

tutela del mare.

Una piacevole ed allegra modalità di comunicazione ed allo stesso tempo di svago per incentivare,

in vista dell’imminente inizio della stagione estiva, i cittadini ad avere maggiore sensibilità e

conoscenza dell’importanza del mare e del suo ecosistema.

