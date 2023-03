La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha deciso di stanziare un contributo di 2.000 euro a favore del Comune di Tortona quale contributo per la realizzazione del progetto “ArMATECI di parole” – ideato dalla Compagnia Carabinieri di Tortona – 1° concorso letterario e artistico rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici di Tortona e Castelnuovo Scrivia – volto alla diffusione dell’idea della legalità e dei comportamenti utili alla società – con particolare destinazione e riferimento alla stampa e realizzazione grafica del materiale informativo e divulgativo relativo al concorso e l’acquisto di buoni omaggio per libri o articoli didattici da acquistare presso le librerie di Tortona come premio per i vincitori del concorso.

