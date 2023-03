Nel pomeriggio dell’8 marzo 2023, i Carabinieri del NORM di Casale Monferrato, con la collaborazione dei colleghi di Genova San Martino, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 43enne albanese ritenuto autore del tentato omicidio di un connazionale commesso quattro giorni prima. L’uomo, sabato 4 marzo, alla guida del proprio furgone, aveva inseguito un autocarro e, una volta affiancatolo, aveva sparato dal finestrino al conducente, con una pistola. Ferito a un rene e in gravissime condizioni, il 48enne veniva trasportato all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, dove, solo dopo essere stato sottoposto a vari interventi chirurgici, veniva dichiarato fuori pericolo.

Nel frattempo, l’autore del tentato omicidio si era dato alla fuga, braccato dai Carabinieri di Casale Monferrato che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vercelli, avevano già raccolto nell’immediatezza dei fatti elementi utili alla sua identificazione, anche grazie all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. La fuga del 43enne terminava presso una caserma dei Carabinieri di Genova, dove decideva di costituirsi, venendo sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e porto illegale di armi, prima di essere condotto presso il carcere di Genova Marassi, sottoposto dal locale GIP alla custodia cautelare. Sono tuttora in corso le indagini per chiarire il movente del delitto, che solo grazie al tempestivo intervento dei sanitari non ha avuto conseguenze fatali