PIERO GILARDI | PINO PINELLI

Facoltà plastiche

18 marzo – 16 aprile 2023

Inaugurazione sabato 18 marzo alle ore 17:00

Sala “R. Falchi”, Palazzo del Parco

Corso Garibaldi, 60 | Diano Marina (IM)

Orario di apertura al pubblico:

tutti i giorni 16:00 – 19:00

domenica e festivi su appuntamento

L’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in

collaborazione con la Civiero Art Gallery e la Ticinese Art Gallery di Milano

presenta, nella sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina, dal 18

marzo al 16 aprile 2023, gli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli con la mostra

“Facoltà plastiche”.

Il progetto “Facoltà plastiche” vuol essere un tributo a due dei massimi

movimenti nazionali, ma di rilevanza internazionale, l’Arte Povera e la Pittura

Analitica, attraverso le ricerche dei due artisti.

Un omaggio a due massimi rappresentanti del percepito che grazie alla loro

ricerca sono riusciti a determinare, influenzando e contaminando, svariate

successive ricerche artistiche contemporanee.

Com’è esemplificativo nel titolo della mostra, gli artisti hanno in comune la

volontà di andare al di là della superficie bidimensionale, oltrepassando così la

tradizionale illusione ottica per ottenere una “irreale realtà”.

Le opere di Gilardi, i cosiddetti “tappeti-natura,” sono frammenti di ambienti

naturali riprodotti intagliando un materiale innovativo e mai prima utilizzato in

arte come il poliuretano espanso.

L’artista, venuto a mancare pochi giorni fa (Corriere della Sera), già dal 1965

stravolge le regole consolidate della pittura e della scultura, anticipando le

tensioni ecologiche che percorrono la società fin dagli albori dell’era postindustriale e che appartengono oramai alla quotidianità.

Civiero Art Gallery

Via San Sebastiano, 21

18013 Diano Castello (IM-ITALY)

www.civieroartgallery.com

civieroartgallery@gmail.com

Tel. +39.371.3712776

Gilardi concepisce l’arte come una missione, mosso dalla certezza che essa

possa migliorare la nostra relazione con l’ambiente, contribuendo così ad una

progressiva trasformazione di una società ormai assuefatta dalla logica dei

consumi e dal progresso tecnologico.

Attraverso la ricerca della Pittura Analitica, Pinelli si cimenta in un’individuale

analisi della forma, tanto da assumere un aspetto quasi scultoreo e plastico.

Le sue opere sono corpi di pittura in cammino nello spazio, fluttuanti e

migranti in piccole o grandi formazioni, che esaltano la fisicità tattile di un

colore pulsante di vibrazioni luminose e che si impossessano della superficie,

non più contenitore, ma vero e proprio mutabile palcoscenico artistico.

La pittura di Pinelli abita l’ambiente e crea legami con lo spazio. Ogni

elemento dell’opera diventa un frammento di colore che con grande energia

si dispone secondo movimenti e traiettorie volte a rigenerare l’ambiente

circostante.