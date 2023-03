Sabato 18 marzo, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica di Tortona, sarà inaugurata una mostra di pittura di tre artiste oltrepadane iscritte al Circolo di Pittura Vogherese che da diversi anni operano nel proprio contesto territoriale e in quello provinciale con successo. Maurizia Assanelli, Silvana Bertelegni, Clara Dalmasso, residenti a Rivanazzano Terme, amiche oltre che socie, autodidatte con la comune passione per la pittura, presenteranno alcune loro espressioni artistiche che denotano i loro rispettivi e individuali percorsi formativi effettuati talvolta anche con la collaborazione di prestigiosi maestri di pittura contemporanea.

Le loro produzioni artistiche , differenti in tecniche e contenuti, ben si armonizzano fra loro in un caleidoscopio di colori, forme e suggestioni che danno vita a emozioni, sentimenti, pensieri che rappresentano e trascendono la realtà esterna per proiettare lo sguardo in dimensioni poetiche e metafisiche. Le sfumature come linguaggio dell’anima, la tecnica naif quale espressione della spontaneità, il ritratto essenza della persona connotano le varie forme pittoriche realizzate con tecnica olio su tela.

La mostra sarà visitabile fino al 26 marzo da lunedì a venerdì ore 9-18, sabato e domenica ore 16-19.