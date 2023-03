Nuovi appuntamento culturale di rilievo quello in programma a Diano Marina sabato Sabato 4 Marzo alle 16 presso la Sala Consiliare del Comune per un incontro aperto alla cittadinanza ed in particolare a tutte le donne dianesi.

Verrà presentato il libro sulla vera storia di Lidia Poet, Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell’emancipazione femminile e protagonista della nuova serie Netflix.

La scrittrice Raffaella Ranise dialoga con l’autrice Cristina Ricci. Coordina i lavori l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico.