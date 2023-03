. Il fiume Po offre scorci suggestivi e panorami emozionanti. A prendersi cura del tratto casalese ci sono, ormai da 10 anni a questa parte, anche i volontari degli Amici del Po.

Il Grande Fiume a Casale non è tuttavia solo all’imbarcadero dietro piazza Castello ma anche, ad esempio, nell’area situata tra i due ponti, quello stradale e quello ferroviario. Lì sorge la sede dell’associazione che proprio in queste settimane è sottoposta a lavori in grado di migliorare le possibilità di fruizione per tutti.

In quest’ottica sabato 25 marzo gli Amici del Po hanno indetto una giornata di pulizia dai rifiuti e dalle sterpaglie. L’appello è lanciato a chiunque voglia partecipare. Il ritrovo è fissato alla sede di viale Morozzo san Michele 3 alle 14. Le operazioni proseguiranno fino alle 17.30 circa, quando a tutti i partecipanti sarà offerta una gustosa merenda. Si raccomanda agli interessati di presentarsi con guanti e scarpe comode. Chi fosse in possesso di un decespugliatore è invitato a portarlo. Il carburante sarà fornito dagli Amici del Po. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Informazioni: info@amicidelpocasale.it; ufficiostampa@amicidelpocasale.it; www.amicidelpocasale.it