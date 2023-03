Mare mosso e vento forte di maestrale a Diano Marina per la regata di Selezione Interzonale Optimist che si è disputata dal 24 al 26 marzo. Condizioni non facili che hanno impegnato molto i 202 piccoli velisti provenienti da tutto il nord Italia e che qui si giocavano la selezione per l’accesso a Mondiali ed Europei. Una manifestazione che il Club del Mare di Diano Marina ha gestito in modo impeccabile, nell’organizzazione sia a terra che in mare.

Spiega il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “La Selezione Interzonale Optimist è un evento molto importante per la Classe, si svolge in contemporanea in 4 Circoli in tutta Italia per le varie aree di selezione. Sono molto soddisfatto dello svolgimento di tutta la manifestazione e di come ha funzionato il nostro staff sia in mare che a terra. Un plauso particolare va al Comitato di Regata composto da Gian Carlo Crevatin, Stefano Giusti, Fulvio Parodi, Giuseppe Tezel, Fabio Sassi, Luisa Franza, Alberto Mellano e al C.d.P.: Dario Caroti, Marco Maurizi, Alessandra Barberis e Andrea Arasio. Un grazie va anche a Francesca Quercini che si è sobbarcata l’onere di stilare le classifiche.

Un ringraziamento in particolare ai nostri soci volontari e allo staff degli istruttori che si sono impegnati al massimo per offrire la migliore ospitalità e logistica richiesta da un evento di tale caratura. Vorrei ringraziare inoltre Gestoni Municipali, sempre molto disponibile e di grande supporto, la Capitaneria di Porto, la Croce Rossa di Diano Marina, le forze dell’ordine e, non ultimo, al Comune di Diano Marina, che ci ha supportato fattivamente.

Infine un ringraziamento ai nostri sponsor: Matteo Catto, di Estetica Nefertari, Lucio Carli, dell’azienda F.lli Carli e Davide Cecamore per Spaziale Splendy che hanno fornito tutti i gadget”.

Conclude Diego Negri, Campione del Mondo Star 2021 e 2022, nella sua veste di Direttore sportivo

del Club del Mare: “Poter ospitare questa selezione interzonale è stato un riconoscimento importante, frutto del nostro impegno e del lavoro che svolgiamo costantemente nella Classe Optimist. Le condizioni sono state impegnative ma ho visto tanti sorrisi in planata e ho potuto apprezzare le capacità tecniche e tattiche di questa giovane flotta. Voglio ringraziare in particolare il nostro staff tecnico composto da Andrea Possetto, Mattia Maffei, Niccolò Teobaldi e Kristian Bassi, che si è adoperato senza risparmiarsi per la migliore riuscita della manifestazione sia a terra che in mare”.

La classifica ha visto al primo posto Leonardo Grossi (Fraglia Vela Riva), secondo piazzamento per Martina Corno (Circolo Vela Bellano) e terza classificata Victoria Demurtas (Fraglia Vela Riva).