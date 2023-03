Il Brachetto d’Acqui sarà protagonista nella settimana che precede la Pasqua di un ciclo di degustazioni in esclusiva in 86 enoteche di Esselunga presso i principali store del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, del Lazio e della Toscana.

In ciascuna enoteca Esselunga verrà allestito uno spazio dedicato all’assaggio e i clienti troveranno materiali informativi sull’iniziativa, espositori brandizzati per le bottiglie, cartelli da banco, guide agli abbinamenti e alla mixology e volantini istituzionali per conoscere meglio la denominazione.

Le degustazioni saranno curate da sommelier nelle ore di maggiore affluenza, 6 giorni su 7.

L’elenco delle enoteche Esselunga selezionate per l’iniziativa è disponibile sul sito vinidacqui.it.

“La promozione in GDO – commenta il presidente del Consorzio Paolo Ricagno – nello specifico caso presso le Enoteche di Esselunga, tra le migliori del comparto, insieme all’iniziativa di promozione in Ho.re.ca realizzata in passato, rappresenta una risorsa fondamentale nella divulgazione del Brachetto d’Acqui in quanto denominazione, territorio, vino unico e ingrediente versatile. Questa importante iniziativa promozionale a supporto della denominazione, a carattere fortemente informativo ed educational, arriva al grande pubblico dei consumatori, coinvolgendoli, incuriosendoli e stimolandoli alla degustazione e all’acquisto del Brachetto d’Acqui DOCG”.



Le degustazioni sono realizzate in collaborazione con le aziende aderenti al Consorzio e presenti nella grande distribuzione organizzata.