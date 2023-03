Il 21 marzo è la Giornata mondiale della Poesia, una ricorrenza istituita dall’UNESCO nel 1999 per promuovere e valorizzare questa forma di comunicazione così universale, in grado veicolare un messaggio di pace, di scambio interculturale, di dialogo tra i popoli. La poesia ci circonda e solo chi sa accoglierla la descrive e la mostra al prossimo. Qui alla libreria Antea Edizioni di Angelo Giudici a Taggia, via Soleri 5B, ospiteremo diversi poeti a partire dalla presenza di alcune classi della Scuola Primaria di Taggia. In questa giornata tutti gli autori presenti ci regaleranno belle emozioni con la lettura delle loro opere intercalate con quelle dei grandi poeti.

Vorremmo dare la giusta importanza, dice Angelo Giudici, a questa magica arte di comunicare istanti ed emozioni della nostra esistenza.

Il programma è diviso in tre parti nell’arco dell’intera giornata:

h. 9.00 – 12.00

Laboratorio “Tutti poeti per un giorno” a cura della poetessa Patrizia Massano che incontrerà alcune classi della Scuola Primaria G.B. Soleri di Taggia.

16.00 – 17.00

Evelina Lunardi in arte “Eveluna” e Aldo Marchitto in arte “Mandera” presenteranno l’antologia poetica Cocci di Parole con letture tratte dalle loro opere. Entrambi gli autori sono ideatori del Concorso Letterario Il Fantasmino d’oro, ovvero un concorso di poesia itinerante che si svolge generalmente nei castelli del Piemonte.

18.00 – 19.30

Reading di poesie tratte dal libro Grafie di Dalia Lottero e dal libro Come i fari del porto di Patrizia Massano. Le autrici leggeranno alcune poesie di grandi poeti accompagnate da videoproiezioni.

21.15 – 23.00

Reading di poesie tratte dal libro La poesia dell’istante di Chiara Torredoro e Fabio Acquista e dal libro Solitamente scrivo sui muri di Laura Trimarchi. L’attrice e doppiatrice Silvia Villa dialogherà con le poetesse: Laura Trimarchi e Chiara Torredoro e il fotografo Fabio Acquista.

Letture a cura di Chiara Torredoro, Laura Trimarchi, Marina Pratelli, Silvia Villa, Marta Laveneziana, Lucia Lombardi, Evelina Liverini, Francesca Nardotto, Moreno Campodoni.

Il salotto letterario di Antea Edizioni è una location suggestiva per incontrarsi all’insegna della buona Cultura. Il pubblico che desidera partecipare può prenotarsi con WhatsApp Business al numero della libreria Antea 3791824066 – Ingresso libero.