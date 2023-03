“Riepilogando…”: di che si tratta? Il 22/03/2023 a Marengo riuniti per fare il punto sugli eventi proposti nel nostro territorio

Rosanna Stirone, nota tour operetor attiva nella nostra zona, ci chiede: ” Come si fa a costruire pacchetti turistici se non si ha l’esatta realtà di un calendario aggiornato degli eventi rilevanti della nostra provincia, al fine di promuovere il nostro territorio e portare qui turisti anche e soprattutto dall’estero?”

Nasce da qui un’esigenza: creare una rete di collaborazione affinché tutti possano essere consapevoli e trarne i benefici, aiutandosi e supportandosi a vicenda. Alessandro Calvi di Bergolo sprona la sfida suggerendo la modalità di un’audizione generale.

La logica del brand di Marengo – che ha già raccolto intorno a sé diversi imprenditori coalizzati per proporre l’eccellenza che superi i confini provinciali – viene sposata alla perfezione. Valorizzazione, promozione culturale e storytelling… il nostro pane quotidiano!

Ecco perché, tra le ore 17:00 e le 19:00 del 22 marzo 2023, nell’Auditorium del Polo culturale di Marengo, sito in Via della Barbotta, avrà luogo una riunione generale alla quale parteciperanno anche gli aderenti all’Equipe Marengo e in collegamento straordinario la direzione del circuito Ville Imperiale di Rueil-Malmaison, dando vita quindi alla rete europea per flussi culturali e turistici che interessano anche l’alessandrino.

L’invito è aperto a tutti coloro i quali facciano parte del bacino della zona d’interesse. A loro la scelta: se presentare – in generale – i loro eventi, oppure se approfondire quello da considerarsi come il loro “cavallo di battaglia”.

Riepilogando… è necessaria! “Generiamo un’azione comunicativa virale a partire da Marengo dove l’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei opera in modo giovane grazie agli universitari del Servizio Civile e giovani collaboratori” – dichiara Efrem Bovo, Temporary Manager di Marengo.