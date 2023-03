Oltre 150 mila di aiuti nel settore del Sociale, così la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona presieduta da Pier Luigi Rognoni ha contribuito ad aiutare i me o abbienti . Di seguito gli ultimi stanziamenti a fondo perduto:

€ 10.000,00 a favore dell’P.S. Exago. Le voci dell’autismo” Onlus di Paderna (Al) quale contributo per la realizzazione degli interventi strutturali (servizi igienici per disabili, impianto elettrico) per la messa a norma del centro per l’apertura di un C.A.D. specializzato nel supporto delle persone autistiche, delle loro famiglie e della loro rete di sostegno in previsione anche della creazione di una struttura dedicata al “dopo di noi” e a sostegno dei costi di gestione del centro (operatori psicologi, educatore);

€ 12.000,00 a favore dell’Associazione Matteo 25 ODV di Tortona quale contributo a sostegno delle spese di gestione del dormitorio per persone senza fissa dimora;

€ 100.000,00 per la realizzazione del progetto Mensa Solidale Caritas di Tortona “Carlo Boggio Sola”;

€ 15.000,00 a favore del Centro Riabilitativo “Paolo VI” di Casalnoceto (Al) quale contributo a copertura dei costi di gestione della struttura riabilitativa per giovani disabili;

€ 25.000,00 a sostegno dell’attività dell’ambulatorio dentistico di base attivato presso la Residenza Sanitaria “Leandro Lisino”;