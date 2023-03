Venerdì 10 marzo 2023, a due anni esatti dal secondo centenario dell’inizio dei moti alessandrini del 1821, sarà presentato il volume che raccoglie gli atti del convegno “Cittadella e città: il tricolore per l’Italia. 1821-2021. In memoria di Guido Ratti” che si è tenuto il 26 novembre del 2021.

La pubblicazione del volume, curato da Luciana Ziruolo e Roberto Livraghi, fa parte del progetto “L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia 1821-2021”, ideato dal prof. Guido Ratti, scomparso nel corso dello stesso 2021 e alla cui figura di studioso è stato dedicato il convegno. Il progetto, realizzato con sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, aveva visto il concorso dell’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” (ente capofila del progetto), della Società di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, e dell’Archivio di Stato di Alessandria.

Il convegno del 2021 aveva visto la partecipazione di studiose e studiosi dell’Isral, della Società di Storia Arte e Archeologia delle province di Alessandria e Asti, dell’Università della Val d’Aosta, dell’Università e del Politecnico di Torino. Gli atti riportano infatti i contributi di Luciana Ziruolo, Roberto Livraghi, Alberto Ballerino, Paola Bianchi, Pier Angelo Gentile, Cesare Manganelli, Annalisa Dameri e Barbara Viscardi.