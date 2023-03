SABATO 18 MARZO

Tortona: alle ore 21 al Teatro Civico va in scena l’opera “Madama Butterfly” In scena la tragedia giapponese di Giacomo Puccini in tre atti in ricordo del tenore Giuseppe Campora a 100 anni dalla sua nascita. Lo spettacolo è realizzato per l’Alexandria Opera Festival, l’iniziativa che mira a portare spettacoli di opera lirica in tutta la provincia di Alessandria Esegue la Compagnia lirica Tenuta Cravina. Direttore e maestro concertatore al pianoforte Umberto Battegazzore.

Tortona: Fino al 26 marzo presso la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”

“Chiamale emozioni” mostra di pittura di Assanelli, Bertelegni, Dalmasso Orario apertura: dal lunedì al venerdì 9/18, sabato e domenica 16/19

Tortona: fino al 2 aprile presso la Sala Giovani del Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello dalle 16 alle 19 “Tracce d’arte” Collettiva per scoprire il Movimento Casualista. Nato nel 2015 da un’idea sviluppata da Severino Mastarone e Pietro Ghibaudi, poi subito condivisa dagli artisti co-fondatori Emilia Rebuglio e Gianfranco Oddon, oggi conta 49 aderenti prevalentemente della provincia di Alessandria, forti di una grande esperienza acquisita sul campo grazie alle innumerevoli mostre realizzate in questi anni sul territorio. L’obiettivo come movimento e gruppo artistico è cercare di dare un piccolo contributo in termini di idee al panorama contemporaneo, concentrando l’attenzione sulla fase iniziale di progettazione dell’opera, cioè il momento, l’idea originaria dalla quale scaturisce poi l’elaborato, il risultato finale.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Pontecurone: a Palazzo Bertarelli in via via Emilia, 141 Festa dell’Avis Si cena tutte le sere con i cuochi dell’ Avis. Apertura ore 19:30

Castelnuovo Scrivia: in piazza Vittorio Emanuele II Fiera di San Giuseppe con storia e tipicità, fiera, mercato, esposizioni, visite guidate e gare sportive

DOMENICA 19 MARZO

