In occasione delle Giornate FAI di Primavera (25-26 marzo), la Delegazione e il Gruppo Giovani Oltrepò Pavese, in collaborazione con l’ITAS Gallini e il Comune di Voghera – Assessorato alla Cultura, propongono due visite guidate alla scoperta di Carlo Gallini, uomo di cultura, imprenditore agricolo, politico e filantropo vogherese. Il suo nome è strettamente legato all’Istituto Tecnico Agrario, da lui fortemente voluto per promuovere l’istruzione agraria a Voghera e nei dintorni, e al palazzo da lui abitato nella centralissima via Emilia. Attraverso la visita guidata condotta dagli apprendisti ciceroni della scuola, sarà possibile ammirare l’architettura neogotica dell’Istituto Agrario, con finestre ogivali e arcate interne a sesto acuto, il parco, le ex stalle, le serre, nonché il roseto e le vigne. L’edificio principale, costruito a ferro di cavallo con torretta centrale, è stato progettato nel 1894 dall’ingegnere comunale Paolo Cornaro; nel tempo si sono aggiunti altri corpi di fabbrica, ma la struttura ha mantenuto sempre la sua originaria destinazione d’uso, sapendo coniugare tra loro tradizione e innovazione.

Poco distante dalla scuola, sorge Palazzo Gallini, tipica casa borghese ottocentesca di una famiglia proprietaria di terreni nell’agro vogherese e di una filanda in città, che ha mantenuto intatti gli arredi e le decorazioni originali. Nelle stanze del primo piano sarà possibile ammirare parte della ricca quadreria appartenuta a Carlo Gallini con dipinti di differenti epoche (dal XVI al XIX secolo) e aree geografiche (dall’ambito italiano a quello francese, olandese e fiammingo). Tra questi si evidenziano una tela del Guercino e una del pittore romantico Hayez, nonché un olio su tavola del fiammingo Jan Bruegel. Le visite saranno condotte dai volontari della Delegazione FAI con l’aiuto degli apprendisti ciceroni dell’IIS Maserati-Baratta di Voghera. Di proprietà del Comune, il palazzo è sede dal 2019 dell’Archivio Storico Civico che raccoglie documenti a partire dal Medioevo. In occasione delle Giornate FAI sarà possibile ammirare anche una mostra di carte relative alla famiglia Gallini a cura di Natalia Stocchi, Maria Guzzetti e Paola Lodigiani.

Le visite guidate all’Istituto Agrario e a Palazzo Gallini, con contributo minimo di 3 euro, sono possibili sabato 25 marzo dalle ore 14 alle 17.30 e domenica 26 marzo dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Il FAI Oltrepò propone, infine, un evento speciale su prenotazione al costo di 10 euro per gli iscritti e 15 euro per i non iscritti FAI: la visita guidata all’Archivio Storico Civico con la direttrice Natalia Stocchi che mostrerà ai visitatori alcune delle preziose testimonianze antiche lì custodite. Le visite all’Archivio saranno sabato 25 e domenica 26 marzo alle ore 15.30 con prenotazione sul sito https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/ all’evento Visita guidata all’Archivio storico di Palazzo Gallini.