Venerdì 17 marzo alle 10.30 presso la sala Multimediale nella sede imperiese della Camera di Commercio della Riviera Ligure, l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, insieme ai tecnici regionali, presenterà ad aziende e professionisti il bando “Formare per Occupare”.



“Formare per Occupare rappresenta una grande opportunità di crescita per il nostro territorio.



Venerdì esporremo le potenzialità e l’iter da seguire per aderire alle aziende ed ai professionisti della provincia di Imperia – afferma l’assessore regionale Marco Scajola – Regione Liguria ha stanziato 5 milioni di euro per questo bando al fine di supportare le aziende del nostro territorio a trovare e formare personale qualificato da assumere.



Questa misura, infatti, è finalizzata ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato migliorando la propria competitività. Uno strumento importante che nella scorsa edizione hanno raggiunto risultati ottimi.”



Nei prossimi giorni l’assessore regionale incontrerà anche le aziende ed i professionisti delle altre province con incontri dedicati sul territorio:

– lunedì 20 marzo ore 14.30 presso la sede di Savona della CCIAA della Riviera Ligure;

– lunedì 27 marzo alle ore 15.00 presso la sede de La Spezia della CCIAA della Riviera Ligure;

– lunedì 3 aprile alle ore 17.00 presso la CCIAA di Genova.

Per informazioni contattare: assessore.formazione@regione.liguria.it oppure telefonare al numero 010.5484340.

Correlati