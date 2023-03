Un pomeriggio di festa in piazza Duomo per celebrare l’inizio della stagione primaverile. Domenica 26 Marzo è in programma “Primavera a Voghera”, a partire dalle ore 14:30, un’iniziativa organizzata dall’Associazione Pro Familia Maria Teresa Spinelli e dal Comune di Voghera – Assessorato all’Istruzione.

La manifestazione prevede la collaborazione di Croce Rossa, Clown di Corsia, Gruppo Alpini, Protezione Civile, Anteas, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, Cowboy’s Guest Ranch, Alfa Spettacoli e Max Latino. La piazza sarà animata da giocolieri, clown, Cartoon show, trucca bimbi e tante altre attrazioni.

“Abbiamo ripreso la parte burocratica del discorso relativo al carnevale, al quale sono state apportate alcune dovute modifiche – spiega ilPresidente dell’Associazione Pro Familia Maria Teresa Spinelli, Lorenzo Somenzini-. Rimarco l’importanza della collaborazione con i vari attori chiamati in causa. Speriamo nella buona riuscita della manifestazione e nel tempo favorevole”.

“Come Amministrazione Comunale, intendiamo rendere nuovamente protagonisti i bambini e le famiglie nel centro della nostra Città in questa prima Domenica di primavera – sottolinea l’Assessore all’Istruzione Simona Virgilio -. L’iniziativa è stata ideata come una sorta di recupero del carnevale, che abbiamo dovuto annullare a causa delle condizioni metereologiche, con l’obiettivo primario di salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Una serie di attrazioni andrà a creare il giusto intrattenimento rivolto a tutte le fasce di età”.