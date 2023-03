Oggi a Voghera si è verificato il crollo del tetto in un palazzo di proprietà comunale in via Martinelli, facente parte del lascito Moschini. Per ragioni di sicurezza è stata predisposta l’evacuazione di un nucleo familiare in attesa di verifiche più approfondite che inizieranno nei prossimi giorni.

Di seguito le parole del Sindaco Paola Garlaschelli: “Ringrazio i Vigili del Fuoco per l’intervento tempestivo e l’Assessore ai Servizi Sociali Federico Taverna, il quale si è subito recato sul luogo per capire come trovare tempestivamente una soluzione per la famiglia che si è dovuta spostare”.