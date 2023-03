Il food delivery o cibo da asporto è ormai una certezza, anzi per molti italiani potremmo definirla una necessità: lavoro, famiglia, impegni vari e davvero poco tempo per cucinare!

Le ultime ricerche ci dicono che gli italiani scelgono il cibo da asporto, in primo luogo, per stanchezza e mancanza di voglia di cucinare, poi per colpire gli ospiti a pranzo o a cena e infine, per un senso di refrattarietà al caos dei locali. Insomma a casa ci si sente sicuramente più sicuri.

Le sfide della ristorazione negli ultimi anni sono state tante, complice la maggiore attenzione del consumatore verso la qualità del cibo e il rispetto dei diritti dei lavoratori del settore. Il cibo deve essere consegnato in sicurezza, attraverso contenitori in plastica per alimenti di qualità e resistenti: sul sito di Rajapack è disponibile una vasta gamma di contenitori, secchi e vaschette per alimenti adatti agli usi differenti, ideali per conservare, organizzare e consegnare cibo da asporto in maniera sicura e igienica.

La plastica è un materiale sicuro, impermeabile, perfetto per proteggere il cibo dall’umidità, dalla luce e dall’ossigeno. Inoltre, i contenitori in plastica sono facilmente sigillabili, garantendo la freschezza e la qualità degli alimenti e leggeri, quindi facile da trasportare.

Infatti, il cliente finale chiede sempre più prodotti di qualità, tipici o forniti dai fornitori locali, che arrivino nelle case in involucri sicuri e protettivi delle proprietà nutrizionali e del gusto degli alimenti.

Non bisogna dimenticare, poi, che i contenitori in plastica possono essere riutilizzati in cucina o magari per portare il pranzo al lavoro.

Qualunque siano le motivazioni del ricorso al food delivery, è importante per i ristoratori essere al passo con i tempi e con le esigenze di un cliente sempre più attento, informato, con il grandissimo potere di esprimere il proprio parere anche online, diffondendo così una cattiva immagine del brand.

Nulla può essere più lasciato al caso: dal packaging alla consegna finale, se un ristoratore vuole entrare nel cuore del cliente deve occuparsi di tutto.