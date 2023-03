La richiesta di molte amministrazioni comunali di avviare una transizione verso la “Città 30” è legittima e fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Europa Verde-Verdi Alessandria chiede ad ogni amministrazione provinciale di incominciare ad intraprendere tale cammino per il bene della propria comunità.

“Penso sia fondamentale ridurre il numero dei veicoli in circolazione e sia necessario non solo imporre dei limiti di velocità, ma strutturare le infrastrutture per obbligare le persone a rispettarli;” – le parole di Raoul Oliva, co-portavoce di Europa Verde – Verdi Alessandria – “anche se gli incidenti possono capitare per svariati motivi, è maggiore l’incidenza e più gravi le conseguenze se la velocità è eccessiva e ricordo che il pedone ha solo il proprio corpo come scudo!”.

La notizia del rinvio del voto del Consiglio Europeo sul regolamento che vieta la vendita dei veicoli a motore endotermico a partire dal 2035 è stata annunciata come una vittoria da parte del governo italiano; l’applicazione di tale regolamento è necessaria per il futuro delle prossime generazioni e deve essere accompagnata da una drastica riduzione del traffico veicolare, soprattutto in Italia che è la nazione europea con il maggior numero di auto per abitante (663 ogni 1000).

“Per quanto possa essere un compito sgradevole è necessario prendere una decisione adesso. Il rinvio di un voto è semplicemente l’atto di spostare una data. Come se rimandassimo un appuntamento di lavoro o con il medico, prima o poi dovremo andarci. Se decidiamo adesso, su come sarà la mobilità di domani, avremo un fattore importante dalla nostra: il tempo di adeguare, ammodernare, e se necessario costruire da zero, le nostre infrastrutture. Di fronte ad un’Europa che vuole liberarsi dei combustibili fossili, che punta sullo smart – working, che riduce il trasporto su gomma delle merci, rimanere la “pecora nera” ci danneggerebbe. Non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. ” aggiunge Giulia Bovone, Co-Portavoce di Europa Verde – Verdi Alessandria.

Per avere più spazi vivibili per le persone è necessario riequilibrare lo spazio pubblico aumentandolo per pedoni, biciclette ed attività commerciali; l’auto non può essere considerato un simbolo di libertà (almeno non l’unico) ed un trasporto pubblico efficiente e conveniente è utile per modificare le attuali abitudini della maggior parte delle persone.