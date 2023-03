Ieri alla Scuola della Polizia di Stato di Alessandria, alla presenza del Sindaco di Tortona Federico Chiodi, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Commissario straordinario di Governo Calogero Mauceri e numerose autorità civili e militari del nostro territorio, è stata formalizzata la firma sull’accordo per la ripartizione degli ulteriori 15 milioni di euro agli undici Comuni interessati dai lavori del Terzo Valico ferroviario.

Si tratta di un incremento dei fondi a disposizione che il Governo ha garantito a fronte degli aumenti dei costi per i lavori, su proposta dei Parlamentari de territorio.

Per Tortona si tratta di 1.382.000 euro in più da investire sulla Scuola di Logistica in zona Dellepiane e sul completamento della tangenziale fra il casello autostradale e la strada per Alessandria.